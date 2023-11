Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ogłoszono wyniki konkursu "Odblaskowo-Bezwypadkowo", który zachęcał pierwszoklasistów do stworzenia własnych projektów logo na odblaski. Organizowany przez Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo Powiatowe konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zgromadził niemal 300 prac konkursowych. Wybór najlepszych projektów nie był łatwy, ale po burzliwych obradach udało się wyłonić zwycięzców.

Wielkopolska, zawsze dumna ze swojej historii i tradycji, nie zapomina o Powstańcach Wielkopolskich i miejscach ich pamięci. Kibice Lecha Poznań wraz z mieszkańcami Szamotuł ruszyli do działania w ramach akcji "Ku Chwale Powstańcom Wielkopolskim". Ich celem była zbiórka funduszy na renowację grobów, miejsc pamięci i pomników upamiętniających bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Fryzura z czasów PRL, która bije rekordy popularności? To trwała ondulacja. W lokach poczujesz się zmysłowo i pięknie. Ten nowoczesny zabieg nie niszczy włosów, tak jak to było w latach 80. Zobacz najmodniejszą fryzurę damską wszech czasów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Domy seniora to placówki stworzone z myślą o osobach starszych, samotnych i przewlekle chorych, które wymagają wsparcia lub opieki. Ośrodki te oferują ponadto rozmaite warsztaty rozwojowe, wydarzenia kulturalne, a nawet zajęcia sportowe. Jak wygląda pobyt w domu seniora i DPS-ie oraz ile to kosztuje?

W okresie końca października, kiedy to tradycyjnie przypada uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie szkół z powiatu wyruszyli na cmentarze, aby oddać hołd zmarłym. Na grobach postawiono kwiaty i zapalono znicze. Inicjatywa pokazuje, jak młode pokolenie szanuje tradycje i kultywuje pamięć o tych, którzy odeszli.

W poniedziałek 30 października do kliniki weterynaryjnej trafił Karuś, po potrąceniu przez samochód. Pies uniknął cudem śmierci, jednak by wrócić do zdrowia potrzeba pieniędzy na skomplikowane operacje. Stowarzyszenie ALS Pomoc dla zwierząt założyło zbiórkę na rzecz psa.

Siatkówka to dla wielu osób nie tylko sport - to pasja, życiowa droga, o której marzy nie jeden młody zawodnik. Julia Latowska to utalentowana siatkarka, była zawodniczka UKS Szamotulanina, której historia w tej dyscyplinie zaczęła się już w trzeciej klasie podstawówki. Niestety, niedawno dziewczyna doznała poważnej kontuzji. Aktualnie trwa zbiórka na rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego i tenodezy bocznej kolana siatkarki. Każdy może ją wesprzeć!