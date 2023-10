Tygodniowy przegląd prasy 1.10.2023: Szamotuły, 24.09-30.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Krwiodawstwo to wyjątkowo szlachetny gest, którego podjęcie może dosłownie uratować życie pacjentów potrzebujących transfuzji krwi. Wszyscy, którzy myśleli o oddaniu krwi, mieli na to doskonałą okazję, podczas Akcji Krwiodawstwa, zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Szamotułach.

W atmosferze oczekiwania na wielkie sportowe emocje, przed rozpoczęciem turnieju siatkówki kobiet Amica Cup 2023, odbyła się ważna konferencja. To wydarzenie zgromadziło nie tylko przedstawicieli drużyn biorących udział w turnieju, ale także licznych dziennikarzy, którzy stawili się, by dowiedzieć się więcej o planach i przygotowaniach zespołów.

O czym warto wiedzieć, decydując się na adopcję zwierzaka ze schroniska? Jak może zachowywać się pupil, gdy trafi do nowego domu? Dowiedz się więcej. Poznaj psy oraz koty, które szukają bezpiecznego schronienia i kochających ludzi!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzisiaj, 28 września, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego doszło do ważnego wydarzenia, które niesie ze sobą pozytywne zmiany dla społeczności gminy Ostroróg, a dokładniej dla mieszkańców Bobulczyna. Podpisano umowę, która otwiera nowe możliwości modernizacji i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Bobulczynie.

Budynek dawnego kościoła ewangelickiego w Obrzycku niszczeje, jednak stale znajdują się osoby, które starają się, by kościół nie popadł w całkowitą ruinę i odzyskał swoją dawną świetność. Dla wszystkich zainteresowanych losem tego miejsca mamy dobrą wiadomość - pojawiły się możliwości na dofinansowanie konserwacji zabytku.

Będzie to pierwsze tego typu centrum w Europie. Jego budowa trwa w Złotowie. - Jest to miejsce, w którym kompleksowo będziemy przygotowywać przyszłych Mistrzów Świata - mówi Angelika Leszczyńska, prezes Fundacji Złotowianka, która buduje CFR

Znamy kolejne osiągnięcia 77-letniego szamotulskiego biegacza Stefana Dobaka, który w kwietniu tego roku mógł poszczycić się zdobyciem dwóch srebrnych medali na 9. Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Toruniu, czyli zawodników powyżej 35 roku życia, na których prowadzona jest oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych co 5 lat. Ostatnie miesiące były dla sportowca wyjątkowo owocne!

Jakub Kośmider, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie podczas przesłuchań w ciemno oczarował nie tylko jurorów czternastej edycji The Voice of Poland. Młody wokalista podzielił się z nami m.in. swoimi wrażeniami z udziału w tym etapie programu oraz opowiedział nam o swojej pasji do śpiewania.