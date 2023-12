Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Szamotułach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Sikorki to jedne z najbardziej popularnych i licznych ptaków, które żyją w Polsce. Większość z nich jest towarzyska i chętnie odwiedza ogrody, choć są także gatunki bardziej skryte. Sprawdź, jakie sikorki żyją w Polsce, czym się żywią i czym je karmić oraz czy odlatują na zimę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wraz z nadejściem grudnia, powiat szamotulski zanurzył się w zimowej scenerii. Chociaż widoki cieszą oko, a śnieg sprawia, że myślami coraz bliżej do świąt, to zimowa pogoda nie zwiastuje nic dobrego dla pałętających się po ulicach zwierząt. Zagubione i znalezione psy oraz koty czekają na powrót do domu. Każdy może wesprzeć je w tej drodze.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Codzienne słuchanie hałasów budowy nie należy do przyjemnych doświadczeń - stukanie, pukanie i wiercenie może doprowadzić do szału albo… zainspirować do stworzenia sztuki. Tą drugą opcją pokierowali się twórcy operki Mizofonia, którą obejrzeć można było czwartkowego wieczoru, 30 listopada w Kinie Halszka.