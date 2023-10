Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 1.10 do 7.10.2023

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto klasycznej motoryzacji w Wielkopolsce. Retro Motor Show w Poznaniu - czyli jedna z największych tego typu imprez w kraju cz.1 Z roku na rok tzw. motoryzacyjne oldtimery i youngtimery zyskują coraz więcej fanów. Nic dziwnego. Te auta cieszą oko, ich dźwięk silników często raczy słuch, wiążą się z nimi sentymenty... Po prostu mają w sobie to coś! Poznańska impreza po raz kolejny przyciągnęła nie tylko mnóstwo klasycznych wozów oraz ich posiadaczy, lecz także zwiedzających Retro Motor Show z całej Wielkopolski i nie tylko. 📢 Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.

📢 "Orlik" na Szczuczyńskiej wymaga remontu i modernizacji. Mamy dobre wieści! Obiekty sportowe to serce naszych społeczności, miejsca, w których kształtuje się zdrowe nawyki i rozwijają pasje. Jednak intensywne użytkowanie może prowadzić do naturalnego zużycia i konieczności remontu. Dla uczniów, amatorów sportu i wszystkich miłośników "Orlika" na Szczuczyńskiej w Szamotułach, przyszedł czas na odnowienie i unowocześnienie tej ważnej przestrzeni.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Działa już gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1! Jest dostępny dla wszystkich dzieci z gminy W Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach pojawił się nowy powód do uśmiechu. Od teraz, codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00, w szkole działa gabinet stomatologiczny. Fakt ten cieszy zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ponieważ teraz dostęp do opieki stomatologicznej stał się jeszcze bardziej wygodny i dostępny.

📢 Festyn Oblicza Rolnika przyciągnął tłumy na teren Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach! Stoiska, atrakcje i masa uśmiechu [GALERIA] W piątek, 6 października, na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, odbył się festyn "Oblicza Rolnika". Wydarzenie wpisało się w historię miasta jako prawdziwa uczta dla miłośników smakowitych potraw i dobrej zabawy. Impreza współfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zapewniła uczestnikom mnóstwo atrakcji! 📢 Wojewoda Wielkopolski obdarował strażaków z powiatu szamotulskiego Ochotnicy z Pniew, Turowa, Bytynia i Ceradza Dolnego z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego otrzymali promesy na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Wydarzenia miały miejsce w środę 4 października w siedzibach wspomnianych OSP. 📢 11-latek sprawcą wypadku w Szamotułach! Wracamy do sprawy zdarzenia drogowego, o którym informowaliśmy we wrześniu. Wówczas na ulicy Zamkowej w Szamotułach doszło do zderzenia z udziałem rowerzystów, z czego jeden z nich oddalił się z miejsca zdarzenia.

📢 Spotkanie z Podróżnikiem w Bibliotece w Kaźmierzu. Wojciech Ganczarek opowiedział o swojej 10-letniej podróży W ramach projektu BLISKO, w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, odbyło się niezwykłe spotkanie z podróżnikiem, który przekształcił swoją spontaniczną rowerową wyprawę w dziesięcioletnią wędrówkę po zakamarkach Ameryki Łacińskiej. Pan Wojciech Ganczarek podzielił się swoją inspirującą historią z uczestnikami spotkania w Kaźmierzu. 📢 Pożar strawił poddasze ich domu. Jego odbudowa nie będzie ani szybka, ani tania. Trwa akcja pomocy pogorzelcom z północnej Wielkopolski Spokojnie niedzielne przedpołudnie zamieniło się w horror, gdy poddasze jednorodzinnego domu w niewielkiej miejscowości w gminie Jastrowie stanęło w ogniu. - Mimo ogromu tragedii, która nas spotkała doceniamy fakt, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał - mówią pogorzelcy, którzy starają się odbudować zniszczony dom. Można im w tym pomóc.

📢 Turniej Amica Cup 2023 dobiegł końca! Sukces Zawodniczek z Węgierskiego Vasas Óbuda Budapest edycja prestiżowego turnieju siatkówki kobiet Amica Cup 2023, rozegrywany od 30 września do 2 października, dobiegła końca. Zwyciężczyniami wydarzenia okazały się zawodniczki z węgierskiego Vasas Óbuda Budapest. W tegorocznej edycji turnieju, która odbyła się tradycyjnie w szamotulskiej Hali „Wacław”, rywalizowały drużyny z Polski, Węgier, Czech i Niemiec, dostarczając kibicom niezapomniane emocje. 📢 Pijany 30-latek chciał zdać egzamin na prawo jazdy w Pile. Egzaminator przerwał jazdę i wezwał policję 30-letni mieszaniec powiatu wałeckiego przystąpił do egzaminu praktycznego na prawo jazdy w Pile, ale ten szybko został przerwany. Egzaminator wyczuł od kursanta silną woń alkoholu i wezwał policję. Jego podejrzenia potwierdziły się. 📢 Jubileusz 90. urodzin świętowała Pani Zofia Frąckowiak! Życzenia złożył jubilatce wójt gminy Piękny jubileusz 90. urodzin obchodziła 1 października Pani Zofia Frąckowiak z Kaźmierza. Wójt Zenon Gałka osobiście złożył jubilatce gratulacje oraz życzenia.

📢 Ponad 150 zdjęć szamotulskich zwierzaków! Z okazji Światowego Dnia Zwierząt właściciele chwalą się pupilami Dziś Światowy Dzień Zwierząt! Dzięki zaangażowaniu czytelników udało się stworzyć uroczą galerię szamotulskich zwierzaków. Właściciele podzielili się ponad 150 zdjęciami swoich pupili. Tak prezentuje się galeria uroczych czworonogów - i nie tylko, bo znalazły się w niej również rybki i ptaki. 📢 Wichura w powiecie szamotulskim. Blisko 30 akcji strażaków Anomalia pogodowe z ostatnich tygodni powodują, że na początku października mówimy o załamaniu pogody. Takiej jesieni, jaką mamy obecnie dawno nie było. Wszak jeszcze 3 października temperatura powietrza sięgała 27 stopni w plusie!

📢 W przyszłym roku powstaną kolejne drogi. Rząd wsparł samorządy Ponad 6,7 miliona złotych ma trafić w 2024 roku do samorządów z terenu powiatu szamotulskiego w związku z kolejną odsłoną Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kilka dni temu premier Mateusz Morawicki ogłosił wyniki najnowszego rozdania dofinansowań.

📢 Niezapomniany wieczór włoskich brzmień! Halina Benedyk i Marco Antonelli gwiazdami szamotulskiej sceny Jesiennych Koncertów SZOK W niedzielny wieczór, 1 października, Kino Halszka w Szamotułach rozbrzmiało dźwiękami włoskich przebojów w wykonaniu Haliny Benedyk i Marco Antonelli'ego, polsko-włoskiego duetu piosenkarzy, którzy podbili serca publiczności. Koncert był wspaniałą okazją dla mieszkańców Szamotuł i miłośników muzyki, by spędzić jesienny wieczór na wspaniałym występie.

