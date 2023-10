Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Szamotułach. Czy jesteś na bieżąco?

W atmosferze oczekiwania na wielkie sportowe emocje, przed rozpoczęciem turnieju siatkówki kobiet Amica Cup 2023, odbyła się ważna konferencja. To wydarzenie zgromadziło nie tylko przedstawicieli drużyn biorących udział w turnieju, ale także licznych dziennikarzy, którzy stawili się, by dowiedzieć się więcej o planach i przygotowaniach zespołów.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Budynek dawnego kościoła ewangelickiego w Obrzycku niszczeje, jednak stale znajdują się osoby, które starają się, by kościół nie popadł w całkowitą ruinę i odzyskał swoją dawną świetność. Dla wszystkich zainteresowanych losem tego miejsca mamy dobrą wiadomość - pojawiły się możliwości na dofinansowanie konserwacji zabytku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Szamotuł. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Znamy kolejne osiągnięcia 77-letniego szamotulskiego biegacza Stefana Dobaka, który w kwietniu tego roku mógł poszczycić się zdobyciem dwóch srebrnych medali na 9. Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Toruniu, czyli zawodników powyżej 35 roku życia, na których prowadzona jest oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych co 5 lat. Ostatnie miesiące były dla sportowca wyjątkowo owocne!

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie, do którego doszło 13 lutego 2022 roku w centrum miasta. Akt oskarżenia, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Kaliszu liczy 40 stron. Wynika z niego, że była to skrupulatnie zaplanowana, brutalna zbrodnia! Wkrótce sąd ma poinformować o dacie pierwszej rozprawy