Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Szamotułach. Czy jesteś na bieżąco?

Stan wody na stacjach hydrologicznych stale się zmienia, a kluczowe są warunki pogodowe. W ciągu ostatnich trzech dni poziom Warty we Wronkach wzrósł o kolejne centymetry. Nieco bardziej optymistycznie wygląda za to poziom w Samie przepływającej przez Szamotuły.

Szamotulscy policjanci interweniowali w sprawie znęcania się nad psem na terenie jednej z posesji w Szamotułach. Zwierzak trafił pod opiekę lekarza weterynarii, jednak jego stan jest bardzo poważny. Pies walczy o życie. Podejrzanemu o znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem grozi do 5 lat więzienia.

Co by się stało, gdyby postacie z bajek na jeden dzień wyszły z ekranów? To właśnie wydarzyło się w szamotulskim kinie Halszka podczas Magicznego Koncertu Bajki Świata! Kochane przez dzieci i dorosłych postaci z bajek odwiedziły Szamotuły, by zaśpiewać swoje najpiękniejsze utwory. Zobacz zdjęcia!