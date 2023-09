Przegląd tygodnia z 24.09.2023 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 17.09 do 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do końca października tego roku mają potrwać prace budowlane, związane z rozbudową ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ulicy Wiśniowej do ulicy Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem.

Do poważnego w skutkach wypadku doszło w sobotnie popołudnie 23 września na terenie giny Duszniki. Przed godziną 13 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego oraz osobowego.

Do piątku 22 września, a więc do dziś trwa akcja policji pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Niestety już na początku działań wyeliminowano kierowców, którzy rażąco naruszyli przepisy.

W środę 20 września odbyły się kolejne warsztaty hafciarskie, tym razem w miejscowości Lipnica. Była to nie tylko okazja do twórczego spędzenia czasu, ale także odkrycia Skarbu Szamotulskiego. Czym jest ten tajemniczy skarb?

Pigwa do herbaty to pyszny i zdrowy przysmak – kwaśne i wyraziste w smaku owoce mają dużo witaminy C i wspomagają naszą odporność w walce z przeziębieniem czy grypą. Takie przetwory są nie tylko bardzo smaczne, ale również wyjątkowo proste do zrobienia. Warto mieć kilka ich słoiczków w zapasie, by każdego jesiennego i zimowego dnia móc cieszyć się pyszną, rozgrzewającą herbatą. Sprawdź i wypróbuj najlepszy przepis na pigwę w syropie.