Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Szamotułach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dzieci poznały bibliotekę! Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej A. Fiedlera w Przyborowie do Biblioteki w Szamotułach 19 października uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przyborowie wraz z opiekunami wybrali się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły. Wizyta w bibliotece była frajdą dla dzieci, ponieważ stanowiła okazję do bliższego zapoznania się z magicznym światem książek, rozwijania zainteresowań czytelniczych i zdobywania nowych umiejętności. 📢 Rajd rowerowy Kilometry dla Niepodległej! Okazja do uczczenia niepodległości Polski i wsparcie leczenia Zuzanny 4 listopada MTR Szamotuły, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły oraz Muzeum Powstańców Wlkp w Lusowie organizują rajd rowerowy Kilometry dla Niepodległej. Tegoroczna trasa rajdu liczy 105 kilometrów, nawiązując do 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Trasa zaprowadzi uczestników przez malownicze okolice, takie jak Łukowo, Biedrusko, Poznań oraz Lusowo.

📢 Trzy medale dla młodych karateków z Szamotuł! Nikola, Zosia, Helena i Witek z sukcesem na Mistrzostwach Karate w Śremie W Śremie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy B, zorganizowane pod patronatem Światowej Federacji Karate (WKF). Organizacja zrzesza aż 191 narodowych federacji i 100 milionów trenujących. Wśród zawodników mistrzostw znaleźli się Nikola, Zosia, Helena i Witek z Szamotuł!

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie masz tego dokumentu? Możesz dostać nawet 1500 zł kary Już nie tylko policja może wystawić taki mandat. Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia. Od 20 października może karać za brak uprawnień do jazdy m.in. rowerem.

📢 Wiktor Kaczmarek Mistrzem Polski UKS w Bilardzie. Kolejny sukces młodego bilardzisty z Pniew! Październik okazał się być wyjątkowo intensywnym miesiącem dla Wiktora Kaczmarka, ucznia szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Pniewach. Wiktor zapisał swoje imię na kartach historii bilardu, zdobywając tytuł Mistrza Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Bilardzie. W ciągu zaledwie dwóch tygodni młody talent stawił czoła czterem znaczącym turniejom, osiągając przy tym imponujące sukcesy. 📢 Tragiczny pożar we Wronkach. W zgliszczach strażacy znaleźli zwłoki. NOWE INFO Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w czwartek 19 października we Wronkach. Około godziny 14.48 dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu o pożarze budynku mieszkalnego. 📢 Szamotulski szpital na podium rankingu Gdzie Rodzić Po Ludzku 2023! Zadecydowały głosy zadowolonych matek Wielka radość zagościła w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach, gdy okazało się, że to właśnie głosy pacjentek przyczyniły się do umieszczenia szpitala w najlepszej trójce Rankingu Szpitali "Gdzie Rodzić Po Ludzku 2023" w województwie wielkopolskim. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi ogromną motywację dla całego zespołu medycznego.

📢 Bieżnia w Kaźmierzu skończona! Jako pierwsi skorzystali z niej uczniowie podstawówki Miłośnicy lekkoatletyki z Kaźmierza i okolic mają powód do radości! Nowa, 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna o dystansie 100 metrów została uroczyście otwarta, a jako pierwsi skorzystali z niej uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. 📢 Bezpłatna zbiórka elektrośmieci! Akcja Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach po raz kolejny zachęca zarówno uczniów, jak i mieszkańców, firmy oraz instytucje do wzięcia udziału w bezpłatnej zbiórce elektrośmieci. Inicjatywa, znana jako "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a także zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami elektronicznymi.

📢 Jakub Rutnicki: Czas zasypać rowy, które Kaczyński latami budował na nienawiści Liderem listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu 38 w tegorocznych wyborach parlamentarnych był Jakub Rutnicki, który uzyskał 67 069 głosów. Co sądzi o ogólnym wyniku wyborów i swoim własnym?

📢 Alek i Hubert z powołaniem do Młodzieżowej Reprezentacji Polski na Turniej U19 we Francji! Łukasz Żebrowski, selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski w futsalu, dokonał wyboru 14 utalentowanych zawodników, którzy będą reprezentować Polskę na towarzyskim turnieju U19 we francuskiej miejscowości Montaigu. Jednymi z wyróżnionych graczy są Aleksander Kozak i Hubert Klatkiewicz, zawodnicy Red Dragons Pniewy, którzy otrzymali powołania do reprezentacji Polski do lat 19. 📢 Kolejki, braki towaru i kartki. Tak wyglądały zakupy i sklepy w PRL-u. Oto archiwalne zdjęcia Długie kolejki, braki towarów, kartki i ogromna radość, jak dostało się coś, za czym długo trzeba było czekać. Zakupy w PRL-u nie były łatwe, jednak dzisiaj wiele osób wspomina je całkiem pozytywnie. Jak wyglądały w tym czasie sklepy i sam proces kupowania? Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z tamtego okresu!

📢 Od poważnego wypadku do sportowej pasji! Historia trenerki Agnieszki z Szamotuł Pani Agnieszka w wieku 20 lat miała poważny wypadek z udziałem konia. Była wtedy miłośniczką jazdy konnej. Wypadek był na tyle poważny, że skutkował długim leczeniem i rehabilitacją. Diagnoza lekarza sprawiła, że w jej życiu pojawił się sport. Teraz, jako trenerka, uświadamiania jak ważne jest dbanie o ciało i zdrowe nawyki. 📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty.

📢 Dwa zdarzenia w tym samym czasie w powiecie szamotulskim We wtorek 17 października w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Szamotułach odebrał dwa zgłoszenia z prośbą o pomoc strażaków.

📢 Seniorka pojechała na grzyby w okolice Mokrza i zgubiła się w lesie Chwile strachu przeżyła 84-letnia kobieta podczas grzybobrania, na które wybrała się ze swoimi sąsiadami. W pewnym momencie straciła z nimi kontakt, nie miała też numeru telefonu, a stresowa sytuacja sprawiła również, że kobieta utraciła również orientację w terenie. 📢 Pierwsze spotkanie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego! Wsparcie przedsiębiorczych kobiet z regionu We wtorek, 17 października, w Świetlicy Wiejskiej w Przecławiu po raz pierwszy odbyło się spotkanie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 przedsiębiorczych kobiet z regionu, które łączy pasja do działania i chęć zdobywania wiedzy, by móc osiągać kolejne sukcesy. 📢 W Szamotułach powstała nowa przystań dla nieletnich Ośrodek Kuratorski dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach został już oficjalnie otwarty. W dwóch specjalnie przygotowanych i wyposażonych salach wraz z pomieszczeniami socjalnymi, spotykać się będą młodzi ludzie, którzy z różnych powodów trafili pod opiekę kuratora sądowego.

📢 Znamy już wyniki wyborów we wszystkich gminach powiatu szamotulskiego Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła już ostateczne dane dla większości gmin z terenu powiatu szamotulskiego. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy Dusznik, Kaźmierza, miasta i gminy Obrzycko, Ostrorogu, Wronek, Szamotuł i Pniew. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

