Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Szamotuły, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Blisko trzydzieści tysięcy złotych wsparcia trafi wkrótce do trzech jednostek z terenu powiatu szamotulskiego. Wszystko to w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który promuje inicjatywy stawiające na ekologię i lokalną kulturę oraz tradycję.

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach, poza uroczystą celebracją, stanowiły również okazję do prezentacji projektu edukacyjnego Szamotuły - Moja Mała Ojczyzna, w ramach którego uczniowie szkoły przygotowali kreatywne prezentacje. Nie zabrakło quizów, wspomnień ze starych zdjęć i występów artystycznych.

Świąteczne pierniki zdobione lukrem, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, sernik, piernik i miodownik to niektóre ze świątecznych dań, które już teraz można zamówić w małych firmach cateringowych czy u gospodyń z KGW. Jedni mogą dorobić, inni zaserwować rodzinie pyszne, domowe potrawy wigilijne i pierniczki. Oto cena za blachę ciasta albo za kilogram pierogów w ogłoszeniach.

Policjanci z Wronek podjęli skuteczną interwencję wobec 20-latka, który nie tylko dopuszczał się licznych przestępstw, ale także stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mężczyzna był notorycznym łamaczem prawa, a jego agresywne zachowanie skłoniło lokalne służby do podjęcia działań mających na celu ochronę mieszkańców.

W Szamotułach, we wtorek 7 listopada, odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV edycję konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe" Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To wydarzenie skupiające się na inicjatywach, które przyczyniają się zarówno do ochrony środowiska, jak i promowania dziedzictwa kulturowego.

Smutny los spotkał Pałac Kwileckich w Dobrojewie, który obecnie można zobaczyć jedynie na fotografiach. Budynek został spalony, a to, co z niego pozostało, rozebrano na cegły. Lokalny fotograf wykonał zdjęcia pozostałych po pałacu oficyn, które chociaż wciąż robią wrażenie pod względem architektury, powoli popadają w ruinę.